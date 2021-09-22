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Байден и Макрон встретятся в Европе в конце октября

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон планируют провести встречу в Европе в конце октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома. 


– Лидеры двух стран решили начать процесс углубленных консультаций для создания условий, которые гарантируют доверие и предложат конкретные меры для реализации совместных целей. Они встретятся в Европе в конце октября, чтобы прийти к взаимопониманию и двигаться в таком ключе дальше, – сказано в сообщении пресс-службы Белого дома. 

По информации Белого дома, главы двух государств сошлись во мнении, что им нужны открытые консультации по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и европейских партнеров. Байден заявил о приверженности подобным действиям. 

– Президент Байден подтвердил стратегическую важность вовлечения Франции и Европы в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках недавно опубликованной стратегии Европейского союза для Индо-Тихоокеанского региона. США также подтверждают важность сильной и эффективной европейской обороны, которая позитивно влияет на трансатлантическую и глобальную безопасность и является дополнением к НАТО, – уточняется в сообщении. 

В рамках совместной борьбы с терроризмом США обязались усилить поддержку контртеррористических операций европейских государств в Сахеле, информирует Белый дом. 
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Фото: РЕЙТЕР
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