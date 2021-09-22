Байден и Макрон встретятся в Европе в конце октября

– сказано в сообщении пресс-службы Белого дома.По информации Белого дома, главы двух государств сошлись во мнении, что им нужны открытые консультации по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и европейских партнеров. Байден заявил о приверженности подобным действиям.– уточняется в сообщении.В рамках совместной борьбы с терроризмом США обязались усилить поддержку контртеррористических операций европейских государств в Сахеле, информирует Белый дом.