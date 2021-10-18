Байден и его жена нарушили масочный режим в Вашингтоне

На опубликованном в соцсетях видео заметно, что супруги проходят по залу вашингтонского ресторана без масок в окружении охраны президента и сотрудников заведения с масками на лицах. При этом у Байдена была медицинская маска в руках.Отмечается, что за нарушение заведениями требования полагаются разные санкции, от штрафов до лишения лицензии. Но согласно исполнительному указу мэра города, его положения не распространяются на "людей из федерального правительства в то время, как эти люди находятся при исполнении служебных обязанностей".