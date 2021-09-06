Байдачный: надо поднимать в клубах учебно-тренировочный процесс

, – отметил специалист.Анатолий Байдачный уверен в том, что для успехов очень большую работу должны проделывать клубы на местах.В этом сезоне все белорусские клубы, напомним, вылетели из еврокубков на ранних стадиях. А сборная Беларуси в квалификации ЧМ проиграла три матча из четырех проведенных к настоящему времени. Таблица группы E, в которой выступают подопечные Георгия Кондратьева, на данный момент выглядит так: 1. Бельгия – 13 очков (5 встреч). 2. Чехия – 7 (5). 3. Уэльс – 6 (3). 4. Беларусь – 3 (4). 5. Эстония – 0 (3). Следующую игру в этом отборочном турнире белорусы проведут послезавтра, 8 сентября, против возглавляющей мировой рейтинг сборной Бельгии.