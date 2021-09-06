Байдачный: надо поднимать в клубах учебно-тренировочный процесс

Бывший главный тренер сборной Беларуси по футболу Анатолий Байдачный поделился мнением, что необходимо сделать для того, чтобы вывести белорусский футбол на новый уровень. Слова мэтра тренерского цеха приведены в сюжете «Пас из аута» в «Главном эфире» на телеканале «Беларусь 1».
– Путь один – воспитание своих игроков, – отметил специалист. – Но для того чтобы их воспитывать, тренироваться надо не полчаса в день, а два-три раза в день. Тогда из них будет что-то получаться.
Анатолий Байдачный уверен в том, что для успехов очень большую работу должны проделывать клубы на местах. «Надо поднимать в клубах учебно-тренировочный процесс... Даже игроки уровня Лионеля Месси и Луиса Суареса, когда не готовы, пропускают по восемь мячей от «Баварии». Тренировать надо всех. Ну почему мы определяем уровень футбольной команды по тому, кого она приобрела? Мы забыли самое главное – учебно-тренировочный процесс… Раньше говорили, что нет условий. Сейчас они есть: и поля построили, и манежи, и так далее. Работайте, ради бога».
В этом сезоне все белорусские клубы, напомним, вылетели из еврокубков на ранних стадиях. А сборная Беларуси в квалификации ЧМ проиграла три матча из четырех проведенных к настоящему времени. Таблица группы E, в которой выступают подопечные Георгия Кондратьева, на данный момент выглядит так: 1. Бельгия – 13 очков (5 встреч). 2. Чехия – 7 (5). 3. Уэльс – 6 (3). 4. Беларусь – 3 (4). 5. Эстония – 0 (3). Следующую игру в этом отборочном турнире белорусы проведут послезавтра, 8 сентября, против возглавляющей мировой рейтинг сборной Бельгии.