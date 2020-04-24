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  2. «Бавария» предложила Нойеру трехлетний контракт — вратарь хочет большего

«Бавария» предложила Нойеру трехлетний контракт — вратарь хочет большего

Немецкий футбольный гранд — мюнхенская «Бавария» — предложил новый контракт своему 34-летнему голкиперу Мануэлю Нойеру, сообщает Sport1. Соглашение рассчитано на три года с зарплатой в 12 млн евро в год.

Однако чемпиона мира такое предложение не устроило, он хочет продлить отношения с клубом на четыре года и получить годовую зарплату в 20 млн евро.

Действующее соглашение Нойера истекает в следующем году, пишет gazeta.ru.

За «Баварию» Мануэль выступает с 2011 года. Всего он провел за команду 373 матча, стал семикратным чемпионом страны, четыре раза выигрывал с ней Кубок Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В остановленном из-за пандемии коронавируса нынешнем чемпионате Германии «Бавария» лидирует с 55 очками. На втором месте «Боруссия» — 51 балл, на третьем «РБ Лейпциг» — 50 очков. Нойер провел в этом сезоне 37 матчей, 15 раз сыграл на ноль и пропустил 38 мячей.

 

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