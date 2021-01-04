«Бавария» одержала волевую победу над «Майнцем», забив пять мячей во втором тайме

Бессменный чемпион Германии восьми последних сезонов владел ощутимым преимуществом и превзошел соперника по всем основным показателям (процент владения мячом – 68 на 32, удары – 19:12, в створ ворот – 12:7, угловые – 10:2). Но при этом по ходу матча «Бавария» уступала с разницей в два мяча.Джонатан Буркардт (32-я минута) и Александр Хак (44) позволили «Майнцу» захватить весьма комфортное лидерство 2:0 к перерыву.Но во втором тайме мюнхенцы перевернули все с ног на голову. Забитыми мячами у хозяев поля отметились Йозуа Киммих (50), Лерой Сане (55), Николас Зюле (70) и Роберт Левандовски дважды (76, с пенальти, 83),Остальные матчи тура, состоявшиеся 2–3 января, завершились так: «Хоффенхайм» – «Фрайбург» – 1:3, «Кельн» – «Аугсбург» – 0:1, «Вердер» – «Унион» – 0:2, «Арминия» – «Боруссия» (Менхенгладбах) – 0:1, «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) – «Байер» – 2:1, «Герта» – «Шальке» – 3:0, «Штутгарт» – «Лейпциг» – 0:1, «Боруссия» (Дортмунд) – «Вольфсбург» – 2:0.Турнирную таблицу возглавляет «Бавария» (33 очка), вслед за которой в лидирующей группе последовательно располагаются «Лейпциг» (31), «Байер» (28), дортмундская «Боруссия» (25), «Унион» (24) и «Вольфсбург» (24).В списке бомбардиров более чем уверенно первое место занимает Роберт Левандовски, имеющий на своем счету 19 забитых мячей. Это на девять больше, чем у ближайшего преследователя – Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».