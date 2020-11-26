«Бавария» и «Манчестер Сити» досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

Игроки мюнхенской «Баварии» после матча против «Зальцбурга»

«Олимпиакос

» – «Манчестер Сити»

Без преувеличения, «Бавария» пишет историю. Накануне немецкая команда обыграла австрийский «Зальцбург» – 3:1 и тем самым продлила свою рекордную серию побед в главном еврокубке до 15 матчей. Неудивительно, что баварцы уже обеспечили себе не только участие в плей-офф, но и первое место вА вот апогей борьбы за вторую строчку в квартете, которая тоже даст право сыграть в 1/8 финала, еще впереди. В четвертом туре на расстояние всего в один шаг к решению задачи мог подойти мадридский «Атлетико». Но не взломал оборонительные порядки московского «Локомотива». Испанский клуб превзошел «железнодорожников» по всем основным статистическим показателям: процент владения мячом – 59 на 41, удары – 20:4, удары в створ ворот – 5:1, угловые – 16:1. Однако воплотить свое преимущество хотя бы в один забитый мяч у «Атлетико» не получилось. Он не отличился дома впервые за 23 домашних матча Лиги чемпионов: ничья – 0:0. Белорусский форвард «Локо» Виталий Лисакович попал в заявку на матч, но так и остался на скамейке запасных.В одном из самых рейтинговых матчей вечера миланский «Интер» потерпел поражение от мадридского «Реала» – 0:2, после чего итальянскому клубу выйти в плей-офф может помочь только чудо. А во второй игре«Боруссия» из Менхенгладбаха нокаутировала донецкий «Шахтер» – 4:0.французский «Марсель» не нашел аргументов против португальского «Порту» – 0:2. А «Манчестер Сити» добыл четвертую викторию кряду, на сей раз справившись в гостях с греческим «Олимпиакосом» – 1:0. «МС» пробился в 1/8 финала в восьмой кампании подряд.Наконец, внидерландский «Аякс» одолел датский «Митьюлланд» – 3:1. А английский «Ливерпуль» достаточно неожиданно капитулировал в домашней игре против «Аталанты» – 0:2. Итальянский клуб поквитался с «красными» за разгромное поражение (0:5) в прошлом туре.