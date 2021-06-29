Батутисты Гончаров и Рябцев завоевали золото КМ в Португалии

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В индивидуальных прыжках у мужчин первое место занял Владислав Гончаров, который получил от арбитров 62,505 балла. Другой белорусский спортсмен Олег Рябцев завоевал серебро: его результат – 61,380 балла. Бронзовая медаль в этом виде программы у француза Аллана Моранте – 60,500 балла.Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали обладателями золотой медали турнира в синхронных прыжках, заработав у судей оценку 50,450 балла. Серебро присудили россиянам Кириллу Козлову и Даниле Касимову (50,150), бронза досталась итальянцам Самуэлю Патиссо и Дарио Алои (48,720).В состязаниях среди женщин белорусская дружина также не осталась без медалей. Бронзовая награда досталась Полине Шедько, она показала результат 54,140 балла. Еще одна белоруска Екатерина Ершова заняла пятое место (53,090). Золото выиграла россиянка Сусана Кочесок (55,770). Серебро завоевала еще одна россиянка – Яна Лебедева (55,270).Этап Кубка мира стал заключительным крупным стартом накануне Олимпийских игр в Токио. В столице Японии в прыжках на батуте медали будут разыграны 30 и 31 июля в Ariake Gymnastics Center.