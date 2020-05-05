Батурицкая: применение амнистии по каждому осужденному рассматривается индивидуально

Вопрос применения амнистии в отношении каждого осужденного рассматривается индивидуально, специально созданными комиссиями исправительных учреждений и в присутствии прокурора. Об этом sb.by рассказала начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД Жанна Батурицкая.

Отвечая на вопрос репортера sb.by о сокращении сроков коррупционерам, Жанна Батурицкая сказала: «Здесь тоже поднимался каждый приговор, по каждому человеку велась кропотливая работа». Напомним, проблема мздоимства находится на особом контроле Главы государства. Александр Лукашенко на совещании 16 апреля поручил подготовить отдельный список осужденных за коррупционные преступления, кому предлагается сократить срок отбывания наказания.

В ДИН также сказали, что всегда открыты к диалогу с гражданами. «Мы прислушиваемся к мнению общества, отвечаем на вопросы, разъясняем какие-то нюансы, проводим «прямые линии». При разработке нынешнего проекта закона об амнистии к нам также обращались родственники осужденных, говорили, какой бы хотели видеть амнистию. Люди были услышаны, часть предложений вошла в законопроект».