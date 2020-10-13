Вот судят скандально известного Дениса Дудинского. Он на ступеньках родной телекомпании устроил демонстрашки. Вел себя вызывающе, куражился, позировал, кричал: «Выходите к нам!» – все видели, все знают. А в зале суда звучит: «Мы хотели поддержать работников в их обеденный перерыв». «Чтобы все разделили с нами радость нового дня». Мы, не я один, ваша честь. А сам он «решил предотвратить акцию, которая могла бы иметь нежелательный резонанс». Причем ланселот наш уверен: «Те, кто оставался в Белтелерадиокомпании, чувствовали за собой некоторую вину». Видимо, перед ним, светлоликим.
Другой заголовок с того же, прости господи, портала: «Студент делал в Минске закладки, но притворялся, будто собирает в лесу ягоды». По-моему, уровни «героев» совпадают. По всем параметрам.
ЧастноеПоэтому на слово Никите, что он просто «ехал на велосипеде по велодорожке по набережной в районе Зыбицкой к маме», верить не могу, уж простите. Он подал в суд? И правильно! Если просто «испугался и повернул в другую сторону» – виноватых накажут. Компенсацию взыщут.
Вот только вопрос: что делал взрослый мужчина, который «никогда не ходил и не участвовал», которому «важно заботиться о дочке», который «занимается сейчас своей семьей» именно в том месте и именно в то время? Новостями мы не интересуемся, ТУТ.бай с его «трансляциями» игнорим, телеграмы не читаем, правда? Если правда, повторю: извинения, компенсация, наказание виновных.
А если – не вся правда? И не надо сейчас заводить: мол, где хочу, там и гуляю, когда хочу, тогда и езжу. Следите за мыслью. Определенные силы с зарубежными корнями и финансированием весной и летом раскачали ситуацию в стране, так? Так. К стеле подготовленные молодчики организованно вышли еще до конца выборов, было? Было. Сейчас дошли до того, что на минских районах появляются самые настоящие ОПГ: блокируют дороги, строят баррикады, прохожим газ в глаза пускают, милиционеров бьют, не слышали?
А информационные помойки типа нивы и тутбая с весны не сказали ни единого хорошего слова про свою страну. Или его вы как раз слышали? Зато постоянно ищут – и находят же! – известных в стране людей, чтобы вынести на первую полосу: «Скардино ненавидит!», «Левченко сидит!», «Соболенко хамит!»
Заметьте, с каким упорством «независимые» носом роют в поиске мало-мальски известных людей, чтобы получить от них нужную цитату. Тот же ТУТ.бай не поленился, целую подборку криков в адрес Дарьи Домрачевой заботливо собрал. Соболенко не поддается – ату ее, весь байнет ополчился. А кто оказался мягок – все, замазан, вот цитаты, он теперь с нами.
Зачем им селебрити? Да потому что сами они ничего из себя не представляют. Если бы вы не были братом, Никита, про вас в лучшем случае написали бы что-то вроде «Еще один попал под поезд». И назавтра забыли. Думаете, нет?
Вас, можно сказать, с нетерпением ждали, потому что как еще надавить на Дашу? И все ваши фото в неглиже, все попытки аж из Норвегии связаться с Уле, весь поток склизких вопросов, предложений и требований к сестре – они этого ждали. Вот дождались, отработали темку. И вы, Никита, с вашей бедой и с вашими комментариями сейчас объективно играете на руку врагам страны. Подумайте и об этом, не только же Китай обзывать, мол, «там и не пахнет цивилизацией».
Что до вашего «я не знаю людей, которые поддерживают все, что происходит»... Вы то ли не замечаете умных людей вокруг себя, то ли их попросту нет, все уехали. В Китай. Кстати, Дарья уже высказалась. Теперь считайте часы до полного забвения ваших болячек.
ОбщееОтдельно хочу пояснить некоторым спортсменам и лично биатлонистке Надежде Скардино. Против погромщиков, которые на районах жгут дома и машины, строят баррикады, перекрывают улицы и «ходят по адресам», ни один спортсмен не вышел. Ни единый деятель культуры не восстал. Нет таких «уволившихся журналистов», чтобы урезонили.
А когда мирный обыватель пытается все же сделать замечание, ему буднично пускают газ в лицо. Был бы нож или ствол – убили бы и неторопливо пошли дальше. В полной уверенности в своей безнаказанности.
Против погромщиков стоит условный «ОМОН». Это инструмент по приведению территории в порядок. По очистке ее от массового беспредела. По пресечению деятельности собирающихся в банды молодчиков. Инструмент работает по площадям, он так заточен. Когда винтовка ударяет вам в плечо – это отдача, она не специально, надо понимать.
А вот если бы ОМОНа не было, Надежда, то еще в 90-е у нас был бы разгул самого натурального бандитизма. И вы бы тогда не на лыжах бегали, а просто. И не по мишеням стреляли, а в вас. Никаких сборов, стипендий, поездок, медалей – никакого биатлона не было бы в вашей жизни. Скорее всего – ларек на Ждановичах, где вы – продавщицей. Ничего унизительного, выживать же надо.
Впрочем, что это я, даже не на Жданах – на Уделке. Там (это в Питере, если кто не в курсе), говорят, до сих пор так.
Когда человек из привычного, не замечаемого уже уюта и тепла попадает под холодный душ, первый крик у него – это «Ой, …ля!» Ну или «Ненавижу!» Вы много лет жили уверенно, безопасно, в тепле и уюте, в бесконечной сытости и предостаточной обеспеченности (коли нет, обязательно расскажите об этом шахтерам). И если сейчас вы кричите от паники или не разобравшись, это понятно. И исправимо.
Если от обид – вас жаль. А если это неперегоревшая спортивная злость, то надо было ее на дистанциях тратить. То-то нам казалось, что все время чего-то не хватает.
Когда человек понимает, что его используют – хоть для чего, неважно, – он может это изменить. Правда, чем дальше, тем больше это требует личных усилий, но тут все от человека и зависит. Очень хочется верить, что не только спортсмены окажутся в итоге достойными людьми, но и их братья и сестры, шурины и швагеры.
Хотя бы в честь ставших знаменитыми фамилий. Уж простите, накипело.
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