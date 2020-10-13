Частное

Общее

Другой заголовок с того же, прости господи, портала: «Студент делал в Минске закладки, но притворялся, будто собирает в лесу ягоды». По-моему, уровни «героев» совпадают. По всем параметрам.Поэтому на слово Никите, что он просто «ехал на велосипеде по велодорожке по набережной в районе Зыбицкой к маме», верить не могу, уж простите. Он подал в суд? И правильно! Если просто «испугался и повернул в другую сторону» – виноватых накажут. Компенсацию взыщут.Вот только вопрос: что делал взрослый мужчина, который «никогда не ходил и не участвовал», которому «важно заботиться о дочке», который «занимается сейчас своей семьей» именно в том месте и именно в то время? Новостями мы не интересуемся, ТУТ.бай с его «трансляциями» игнорим, телеграмы не читаем, правда? Если правда, повторю: извинения, компенсация, наказание виновных.А если – не вся правда? И не надо сейчас заводить: мол, где хочу, там и гуляю, когда хочу, тогда и езжу. Следите за мыслью. Определенные силы с зарубежными корнями и финансированием весной и летом раскачали ситуацию в стране, так? Так. К стеле подготовленные молодчики организованно вышли еще до конца выборов, было? Было. Сейчас дошли до того, что на минских районах появляются самые настоящие ОПГ: блокируют дороги, строят баррикады, прохожим газ в глаза пускают, милиционеров бьют, не слышали?А информационные помойки типа нивы и тутбая с весны не сказали ни единого хорошего слова про свою страну. Или его вы как раз слышали? Зато постоянно ищут – и находят же! – известных в стране людей, чтобы вынести на первую полосу: «Скардино ненавидит!», «Левченко сидит!», «Соболенко хамит!»Заметьте, с каким упорством «независимые» носом роют в поиске мало-мальски известных людей, чтобы получить от них нужную цитату. Тот же ТУТ.бай не поленился, целую подборку криков в адрес Дарьи Домрачевой заботливо собрал. Соболенко не поддается – ату ее, весь байнет ополчился. А кто оказался мягок – все, замазан, вот цитаты, он теперь с нами.Зачем им селебрити? Да потому что сами они ничего из себя не представляют. Если бы вы не были братом, Никита, про вас в лучшем случае написали бы что-то вроде «Еще один попал под поезд». И назавтра забыли. Думаете, нет?Вас, можно сказать, с нетерпением ждали, потому что как еще надавить на Дашу? И все ваши фото в неглиже, все попытки аж из Норвегии связаться с Уле, весь поток склизких вопросов, предложений и требований к сестре – они этого ждали. Вот дождались, отработали темку. И вы, Никита, с вашей бедой и с вашими комментариями сейчас объективно играете на руку врагам страны. Подумайте и об этом, не только же Китай обзывать, мол, «там и не пахнет цивилизацией».Что до вашего «я не знаю людей, которые поддерживают все, что происходит»... Вы то ли не замечаете умных людей вокруг себя, то ли их попросту нет, все уехали. В Китай. Кстати, Дарья уже высказалась. Теперь считайте часы до полного забвения ваших болячек.Отдельно хочу пояснить некоторым спортсменам и лично биатлонистке Надежде Скардино. Против погромщиков, которые на районах жгут дома и машины, строят баррикады, перекрывают улицы и «ходят по адресам», ни один спортсмен не вышел. Ни единый деятель культуры не восстал. Нет таких «уволившихся журналистов», чтобы урезонили.А когда мирный обыватель пытается все же сделать замечание, ему буднично пускают газ в лицо. Был бы нож или ствол – убили бы и неторопливо пошли дальше. В полной уверенности в своей безнаказанности.Против погромщиков стоит условный «ОМОН». Это инструмент по приведению территории в порядок. По очистке ее от массового беспредела. По пресечению деятельности собирающихся в банды молодчиков. Инструмент работает по площадям, он так заточен. Когда винтовка ударяет вам в плечо – это отдача, она не специально, надо понимать.А вот если бы ОМОНа не было, Надежда, то еще в 90-е у нас был бы разгул самого натурального бандитизма. И вы бы тогда не на лыжах бегали, а просто. И не по мишеням стреляли, а в вас. Никаких сборов, стипендий, поездок, медалей – никакого биатлона не было бы в вашей жизни. Скорее всего – ларек на Ждановичах, где вы – продавщицей. Ничего унизительного, выживать же надо.Впрочем, что это я, даже не на Жданах – на Уделке. Там (это в Питере, если кто не в курсе), говорят, до сих пор так.Когда человек из привычного, не замечаемого уже уюта и тепла попадает под холодный душ, первый крик у него – это «Ой, …ля!» Ну или «Ненавижу!» Вы много лет жили уверенно, безопасно, в тепле и уюте, в бесконечной сытости и предостаточной обеспеченности (коли нет, обязательно расскажите об этом шахтерам). И если сейчас вы кричите от паники или не разобравшись, это понятно. И исправимо.Если от обид – вас жаль. А если это неперегоревшая спортивная злость, то надо было ее на дистанциях тратить. То-то нам казалось, что все время чего-то не хватает.Когда человек понимает, что его используют – хоть для чего, неважно, – он может это изменить. Правда, чем дальше, тем больше это требует личных усилий, но тут все от человека и зависит. Очень хочется верить, что не только спортсмены окажутся в итоге достойными людьми, но и их братья и сестры, шурины и швагеры.Хотя бы в честь ставших знаменитыми фамилий. Уж простите, накипело.