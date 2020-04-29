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БАТЭ вышел в финал Кубка Беларуси, где сыграет с брестским «Динамо»

На «Борисов-Арене» состоялся ответный матч полуфинала Кубка Беларуси по футболу, в котором БАТЭ обыграл мозырскую «Славию» (2:0) и завоевал путевку в финал. В решающем поединке соперником «желто-синих» станет брестское «Динамо».

Фото: fcbate.by

Первая встреча команд в Мозыре завершилась победой хозяев (1:0). На тот момент виктория парней Михаила Мартиновича пусть и выглядела неожиданной, но одновременно была вполне логичной, если отталкиваться от содержания игры и формы обеих команд. БАТЭ прилично лихорадило, а «Славия» была на коне и шла в лидерах чемпионата. После первой игры полуфинала Кубка ситуация кардинально изменилась: мозыряне не выигрывали в трех матчах кряду, а борисовчане столько же не проигрывают и не пропускают.

Начало сегодняшней встречи осталось за хозяевами, которые уже на 11-й минуте открыли счет. Мяч после розыгрыша углового отскочил от игрока «Славии» к Захару Волкову, и центрбек мощным ударом «прошил» Михаила Барановского. «Желто-синие» продолжали владеть преимуществом и еще до перерыва укрепили перевес и вышли вперед по сумме двух игр: Павел Нехайчик прострелил с правого фланга, и защитник гостей Игорь Тымонюк срезал мяч в собственные ворота.

Во втором тайме БАТЭ стал играть по счету, а «Славия» забрала мяч под собственный контроль. В целом 15-кратные чемпионы страны контролировали ход игры, но ближе к концовке вполне могли пропустить гол, который оставил бы их без финала. На 81-й минуте Глеб Шевченко хлестко пробил, не доходя до линии штрафной, а Денис Щербицкий с трудом парировал удар, переведя мяч в перекладину. Уже в компенсированное время гости получили право на опасный штрафной, но выжать ничего путного из стандарта не сумели.

БАТЭ — «Славия» — 2:0 (Волков, 11, Тымонюк, 45, автогол).

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Ранее первым финалистом турнира стало брестское «Динамо», которое уступило в суперматче в Солигорске «Шахтеру» (2:4), но вышло в следующую стадию благодаря домашней победе (2:0) и правилу выездного гола.

Финал Кубка Беларуси пройдет на минском стадионе «Динамо» 24 мая. В прошлом году победу в турнире отпраздновал «Шахтер».

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