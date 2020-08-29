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БАТЭ разгромил «Гранит» в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

БАТЭ квалифицировался в 1/8 финала Кубка страны по футболу. В 1/16 финала команда из Борисова, которая является победителем предыдущего аналогичного турнира, не оставила шансов «Граниту» из Микашевичей – 5:0.


«Гранит» знавал иные времена, когда выступал в высшей лиге и был там на хорошем счету (чего стоит хотя бы пятое место по итогам чемпионата–2015). Однако в последние годы он играет в первой лиге и даже там считается середняком.

БАТЭ, наоборот, уже много лет является одной из главных сил в белорусском футболе. И сегодня «желто-синие» уверенно подтвердили свой фаворитский статус.

Авторами забитых мячей стали Эрвейн Мукам (11-я минута), Дмитрий Бессмертный (49), Виллюм Тор Виллюмссон (53), Борис Копитович (67) и Максим Гаевой (90+1).

Стоит отметить, что в отчетной встрече БАТЭ имел экспериментальный состав. Но то, что тренерский штаб борисовчан предоставил передышку целому ряду основных игроков, как видим, не помешало команде из Борисова добиться разгромной победы.


К настоящему моменту, помимо БАТЭ, путевки в 1/8 финала Кубка Беларуси завоевали еще восемь команд. Дзержинский «Арсенал» неожиданно обыграл «Смолевичи» – 4:1 (в дополнительное время). Минский РЦОР-БГУ не оставил шансов «Орше» – 6:1. «Ислочь» из Минского района добилась волевой победы над могилевским «Днепром» – 2:1. «Городея» справилась с новополоцким «Нафтаном» – 2:0. Брестский «Рух» не испытал проблем в игре со светлогорским «Химиком» – 3:0. «Витебск» разгромил «Барановичи» – 6:0. «Слуцк» победил гомельский «Локомотив» – 2:0. А мозырская «Славия» обыграла пинскую «Волну» – 4:0. 

Обращает на себя внимание тот факт, что стадия 1/16 финала проходит под знаком явного преимущества представителей элитного дивизиона над командами из первой и второй лиг. Единственным полпредом высшей лиги, который не смог преодолеть барьер этого раунда, стал футбольный клуб «Смолевичи».

Впрочем, стадия не завершена – и сенсации еще могут быть. Пары, которые пока не выяснили отношения в 1/16 финала, выглядят так: «Спутник» (Речица) – «Белшина» (Бобруйск), «Ошмяны-БГУФК» – «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Слоним-2017» – «Неман» (Гродно), «Мелиоратор» (Житковичи) – «Динамо» (Брест), «Гомель» – «Шахтер» (Солигорск), «НФК Крумкачы» (Минск) – «Динамо» (Минск), «Островец» – «Минск».

Фото: fcbate.by
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