БАТЭ сыграл вничью со «Славией» в чемпионате Беларуси

Борисовский БАТЭ потерял очки в третьем матче подряд. Сегодня вице-чемпион в родных стенах не смог сломить сопротивление мозырской «Славии» – 1:1.
Казалось, еще совсем недавно БАТЭ шел к чемпионству, чеканя шаг. У «желто-синих» была шестиматчевая победная серия в чемпионате, они выиграли Кубок страны. Однако затем вице-чемпион, что называется, сбился с ритма. Из шести последних встреч БАТЭ одержал викторию лишь в одной, над скромной «Белшиной» – 2:0, а еще в двух уступил и в трех поделил очки со своими соперниками.
Мотивация на сегодняшний поединок у подопечных Кирилла Альшевского, конечно, была запредельной. Во-первых, требовалась реабилитация за два поражения подряд от минского «Динамо» (0:2) и РЦОР-БГУ (0:1). А во-вторых, нужно было поквитаться, собственно, с самой «Славией» за неудачу в первому круге (1:2).
В целом игра проходила при преимуществе 15-кратных чемпионов страны. Однако неразрешимых задач перед гостями они не ставили. И, как следствие, те очень долго сохраняли ничейный счет.
На 74-й минуте хозяева поля наконец смогли забить. Отличился Евгений Яблонский, которому удался хлесткий удар из-за пределов штрафной.
Но борисовчане даже не успели толком насладиться лидерством. Потому что уже через две минуты «Славия» восстановила статус-кво. Денис Щербицкий, который проводил первый матч с 10 мая, сфолил в штрафной на Глебе Шевченко – и Андрей Чухлей наказал вратаря на недисциплинированность, четко реализовав пенальти.
В оставшееся до финального свистка время обе команды имели возможности для того, чтобы вырвать победу. Но больше счет на табло «Борисов-Арены» не изменился. Боевая ничья.
После этой игры БАТЭ оторвался от «Шахтера» на один балл. Однако уже совсем скоро «горняки» могут захватить единоличное лидерство. Это произойдет, если они в третьем матче дня обыграют на своем поле «Городею» (начало этой игры в 20.30).
Полностью турнирная таблица сейчас выглядит так: 1. БАТЭ – 31 очко (17 матчей), 2. «Шахтер» – 30 (16), 3. «Неман» – 29 (15), 4. РЦОР-БГУ – 29 (16), 5. «Динамо» (Брест) – 26 (16), 6. «Торпедо-БелАЗ» – 26 (17), 7. «Динамо» (Минск) – 23 (16), 8. «Ислочь» – 23 (17), 9. «Витебск» – 22 (16), 10. «Рух» – 22 (16), 11. «Славия» – 22 (17), 12. «Слуцк» – 18 (16), 13. «Городея» – 16 (16), 14. «Минск» – 15 (14), 15. «Смолевичи» – 14 (16), 16. «Белшина» – 10 (17).
Семнадцатый тур начался вчера, когда серьезно обновившиеся за последнюю неделю «Смолевичи» неожиданно взяли верх над «Ислочью» – 3:1. В первом же субботнем матче в хорошем смысле отличилась еще одна ведущая за сохранение элитной прописки команда – «Белшина» обыграла жодинское «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:1.
На завтра запланированы матчи РЦОР-БГУ – «Рух», «Динамо» (Минск) – «Минск» и «Витебск» – «Неман». Игра между брестским «Динамо» и «Слуцком» перенесена на 12 августа.
Фото: fcbate.by
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БАТЭ сыграл вничью со «Славией» в чемпионате Беларуси
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