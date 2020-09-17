БАТЭ сыграет с софийским ЦСКА в Лиге Европы

Сегодня 15-кратные чемпионы Беларуси начнут свою очередную еврокубковую кампанию. Предстоит провести гостевой матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против софийского ЦСКА. Начало поединка – в 20:00.
В связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса победитель определится по итогам одного поединка. И в отличие от брестского «Динамо», которое вчера уступило в матче третьего квалификационного раунда ЛЧ израильскому «Маккаби» (0:1), но попробует пробиться в групповой этап ЛЕ, у БАТЭ нет права на ошибку. Поражение в сегодняшней игре будет означать окончание кампании. Однако хочется верить, что этого не произойдет.
Хотя факторов, которые говорят в пользу ЦСКА, хватает. Эта команда располагает качественным составом, в котором немало квалифицированных легионеров. Идет без поражений в текущем чемпионате Болгарии: пять матчей – три победы, две ничьи. И к тому же матч пройдет в Софии, что, даже несмотря на отсутствие болельщиков на трибунах, однозначно идет в плюс болгарам. Их преимущество и в том, что БАТЭ в этой игре не смогут помочь сразу два ключевых игрока – Игорь Стасевич и Станислав Драгун, которые не полетели в столицу Болгарии из-за положительных тестов на COVID-19.
Всего в выездном списке 15-кратных чемпионов, который приводит официальный сайт БАТЭ, 19 футболистов.
Вратари: Андрей Кудравец, Антон Чичкан, Денис Щербицкий.
Защитники: Дмитрий Бессмертный, Борис Копитович, Боян Настич, Егор Филипенко, Александар Филипович, Яков Филипович.
Полузащитники: Дмитрий Бага, Виллюм Тор Виллюмссон, Александр Володько, Эрвейн Мукам, Максим Мякиш, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский.
Форварды: Боян Дубайич, Неманья Милич, Максим Скавыш.
Вчера «желто-синие» совершили благополучный перелет по маршруту Минск – София и заселились в одну из гостиниц столицы Болгарии. После этого на стадионе «Болгарска Армия», где и состоится сегодняшний поединок, прошло предыгровое занятие, которое предварила пресс-конференция с участием главного тренера БАТЭ Кирилла Альшевского и вратаря Дениса Щербицкого.
Рулевой борисовчан обратил внимание на сильные стороны ЦСКА, но при этом отметил, что БАТЭ тоже настроен очень серьезно:
– Много знаем о сопернике. Это сильная, быстрая, атлетичная и хорошо сбалансированная команда. Может показывать как комбинационный, так и достаточно быстрый футбол. Будет интересно. И нам придется непросто. Но мы приехали в Софию только за результатом, который позволит нам выйти в следующий раунд. У БАТЭ в еврокубках всегда стояли только такие задачи. В своем чемпионате мы боремся за первое место. У нас есть опыт выступлений в еврокубковых турнирах. Большая часть наших футболистов знают, как в таких играх нужно действовать и побеждать. Поэтому считаю, что к данной игре команды подходят с шансами 50 на 50.
Фото с предыгровой тренировки БАТЭ в Софии, fcbate.by
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БАТЭ сыграет с софийским ЦСКА в Лиге Европы
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