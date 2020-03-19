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  2. БАТЭ сенсационно уступил "Энергетику-БГУ" в первом матче сезона

БАТЭ сенсационно уступил "Энергетику-БГУ" в первом матче сезона

Автором первого гола 30-го чемпионата Беларуси стал новобранец минчан узбекский полузащитник Джасурбек Яхшибаев, передает БЕЛТА.

На 27-й минуте встречи футболист Яхшибаев забил свой первый мяч за "Энергетик-БГУ", а еще через семь минут оформил дубль. 

Во втором тайме борисовчане отыграли один мяч  на 64-й минуте игры забил Максим Скавыш, однако на 84-й минуте БАТЭ получил гол от черногорского полузащитника Душана Бакича.

В итоге БАТЭ сенсационно уступил "Энергетику-БГУ" в первом матче со счетом 3:1.

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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