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БАТЭ разгромил «Торпедо-БелАЗ» в игре футбольного чемпионата страны

На «Борисов-Арене» завершился ключевой поединок 14-го тура футбольного чемпионата страны в высшей лиге. БАТЭ обыграл в соседском дерби «Торпедо-БелАЗ» – 3:0 и сократил отставание от возглавляющего турнирную таблицу «Шахтера» до пяти баллов.


Несмотря на кадровые проблемы в обеих командах, от серебряного и бронзового призеров минувшего чемпионата многого ждали. Но, по сути, ожидания оправдал лишь БАТЭ, владевший инициативой на протяжении большей части игры и оформивший закономерную победу.

На 26-й минуте счет открыл Павел Нехайчик, четко реализовавший выход тет-а-тет с голкипером «автозаводцев» Владимиром Бушмой после хорошей разрезающей передачи Неманьи Милича. На 56-й минуте классный навес Максима Володько в гол конвертировал Николай Сигневич. А уже в компенсированное время окончательный счет установил Максим Скавыш, голевую передачу которому отдал тот же Сигневич. 


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Отметим, что футболисты БАТЭ поддержали одного из своих лидеров Станислава Драгуна, выбывшего на длительный срок из-за тяжелой травмы, тем, что вышли на построение перед матчем в майках с надписью «Трымайся, Стас!». А с видеоэкранов «Борисов-Арены» звучали слова поддержки от многих известных белорусских футболистов и тренеров.

Остальные матчи этого тура, состоявшиеся вчера и сегодня, принесли такие результаты: «Сморгонь» – «Гомель» – 1:2, «Славия» – РЦОР-БГУ – 2:3, «Шахтер» – «Динамо» (Брест) – 1:1, «Ислочь» – «Минск» – 1:1, «Рух» – «Слуцк» – 1:0.

Завтра 14-й тур закроется поединками «Спутник» – «Витебск» и «Неман» – «Динамо» (Минск).

Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. «Шахтер» – 40 очков (14 матчей), 2. БАТЭ – 35 (14), 3. «Рух» – 28 (14), 4. «Гомель» – 27 (14), 5. «Динамо» (Минск) – 23 (13), 6. «Минск» – 20 (14), 7. «Динамо» (Брест) – 20 (14), 8. «Витебск» – 19 (13), 9. РЦОР-БГУ – 18 (14), 10. «Торпедо-БелАЗ» – 18 (14), 11. «Ислочь» – 15 (14), 12. «Слуцк» – 11 (14), 13. «Славия» – 9 (14), 14. «Неман» – 8 (13), 15. «Сморгонь» – 6 (14), 16. «Спутник» – 4 (13).

Список бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо («Шахтер»), который забил 13 мячей.

Фото: fcbate.by
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