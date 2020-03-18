БАТЭ подписал контракт с 17-летним нигерийцем

Нигериец Идрис Нурадин стал футболистом БАТЭ, пишет Football.by.

Фото: fcbate.by

17-летний нападающий уже находился на просмотре в борисовской команде в прошлом ноябре, но тогда контракт с ним заключать не стали. В январе молодой игрок вновь приехал в расположение «желто-синих» и, хорошо проявив себя в товарищеских спаррингах, договорился с клубом о сотрудничестве.

БАТЭ пока не объявил о подписании соглашения с нигерийцем, однако сегодня Нурадин вышел в стартовом составе борисовчан на матч 1-го тура первенства дублеров против минского «Энергетика-БГУ».