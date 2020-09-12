БАТЭ победил «Смолевичи» и единолично возглавил таблицу чемпионата страны по футболу

В «Борисов-Арене» завершился очередной матч 23-го тура футбольного чемпионата страны. БАТЭ добился ожидаемой победы над «Смолевичами» – 5:2, после чего вышел на чистое первое место в турнирной таблице.
Игра БАТЭ в этом сезоне не отличается стабильностью. Однако в матче против «Смолевичей», которые беспросветно замыкают табель о рангах, команда из Борисова так или иначе считалась явным фаворитом. И борисовчане уверенно подтвердили свой более высокий класс.
По два мяча в составе БАТЭ сегодня забили Виллюм Тор Виллюмссон (40-я и 61-я минуты) и Максим Скавыш (42, 80), а еще одно взятие ворот на свой счет записал Яков Филипович (76). У «Смолевичей» же авторами голов стали Александр Джигеро (51) и Леонид Ханкевич (85).
Любопытно, что три мяча из своих пяти БАТЭ забил после того, как Боян Настич классно навешивал с углового. То есть на счету защитника из Боснии и Герцеговины сегодня ассистентский хет-трик.
Нельзя не отметить и то, что на 74-й минуте рефери за фол последней надежды удалил с поля одного из ключевых защитников команды гостей Эдуарда Жевнерова. Впрочем, к тому времени вопрос о победителе уже фактически был снят с повестки.
Счет мог бы быть и еще более неприятным для «Смолевичей». Однако на самом излете основного времени встречи Эрвейн Мукам не реализовал одиннадцатиметровый штрафной удар.
Этот тур начался вчера, когда «Минск» разгромил «Городею» – 3:0. В первом же поединке субботы «Неман» обыграл «Рух» – 3:2.
Несколько позже сегодня еще состоятся матчи «Шахтер» – «Витебск» и «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Брест). А на завтра запланированы встречи «Белшина» – «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ» – «Славия». Игра между РЦОР-БГУ и «Слуцком» перенесена на 30 сентября.
Турнирная таблица сейчас имеет такой вид: 1. БАТЭ – 46 очков (23 матча), 2. «Шахтер» – 43 (22), 3. «Неман» – 41 (23), 4. «Торпедо-БелАЗ» – 35 (22), 5. «Ислочь» – 35 (22), 6. РЦОР-БГУ – 34 (22), 7. «Рух» – 33 (23), 8. «Динамо» (Минск) – 33 (21), 9. «Витебск» – 30 (22), 10. «Динамо» (Брест) – 29 (20), 11. «Минск» – 25 (21), 12. «Славия» – 24 (20), 13. «Слуцк» – 21 (21), 14. «Городея» – 20 (23), 15. «Белшина» – 19 (22), 16. «Смолевичи» – 14 (21).
В списке бомбардиров лидирует Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ / «Шахтер»), на счету которого 12 голов.
Фото: fcbate.by
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БАТЭ победил «Смолевичи» и единолично возглавил таблицу чемпионата страны по футболу
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