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БАТЭ обыграл «Неман» в 1000-м матче в истории клуба

На «Борисов-Арене» прошел предпоследний матч седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором БАТЭ уверенно обыграл гродненский «Неман» — 3:1.

15-кратные чемпионы страны, которые проводили сегодня 1000-ю игру в современной истории клуба, здорово начали встречу и могли открыть счет уже на 9-й минуте. Однако Боян Дубайич, дебютировавший в нынешнем чемпионате страны, промахнулся после классного навеса Игоря Стасевича. Совсем скоро эта связка все же дала результат: полузащитник на этот раз покатил низом, а сербский форвард был точен с нескольких метров. Через пять минут уже сам капитан записал свою фамилию на табло, реализовав пенальти за фол против Павла Нехайчика.

Забив два мяча, «желто-синие» немного успокоились, а гости большими силами пошли вперед. На 31-й минуте гродненцы сумели сократить отставание усилиями лучшего бомбардира команды: Гегам Кадимян замкнул прострел Андрея Васильева от лицевой линии. Для армянского легионера, к слову, этот гол стал четвертым в сезоне, что позволяет ему идти в группе лидеров гонки бомбардиров вместе с еще тремя игроками: Евгением Шикавкой из минского «Динамо», Джасурбеком Яхшибоевым из «Энергетика-БГУ» и Валерием Горбачиком из «Торпедо-БелАЗ».

Еще до перерыва «Неман» имел несколько шансов восстановить статус-кво, но Денис Щербицкий справился со всеми угрозами.

Во втором тайме хозяева поля продолжали больше владеть мячом и чаще угрожать воротам Дмитрия Дударя, что вылилось еще в один забитый гол. На 70-й минуте Стасевич и Нехайчик убежали в контратаку, капитан выкатил на партнера, который точным ударом с линии штрафной установил окончательный счет.

БАТЭ — «Неман» — 3:1 (Дубайич, 12, Стасевич, 17, с пенальти, Нехайчик, 70; Кадимян, 31).

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Команда Кирилла Альшевского, которая не проигрывает в национальном первенстве уже пять игр кряду, поднялась в тройку лидеров. Парни Игоря Ковалевича идут третьими снизу.

В заключительном матче тура солигорский «Шахтер» принимает «Ислочь».

В стартовом матче седьмого тура, состоявшемся в пятницу, «Смолевичи» проиграли в Борисове столичному «Энергетику-БГУ» (0:2). В субботу «Минск» разгромно проиграл на «Тракторе» жодинскому «Торпедо-БелАЗ» (2:5), «Рух» дома вырвал ничью у «Городеи» (1:1), а минское «Динамо» сенсационно проиграло на домашней арене «Слуцку» (1:2).

Ранее сегодня «Белшина» в Бобруйске уступила по всем статьям брестскому «Динамо» (0:3), а «Витебск» на последних минутах упустил и победу, и ничью в игре с мозырьской «Славией» (2:3).

Таблица Высшей лиги:

1. «Слуцк» — 16 очков (7 матчей).

2. «Торпедо-БелАЗ» — 14 (7).

3. БАТЭ — 13 (7).

4. «Ислочь» — 12 (6).

5. «Энергетик-БГУ» — 12 (7).

6. «Динамо-Брест» — 10 (7).

7. «Славия» — 10 (7).

8. «Витебск» — 10 (7).

9. «Городея» — 10 (7).

10. «Динамо-Минск» — 9 (7).

11. «Рух» — 9 (7).

12. «Минск» — 9 (7).

11. «Шахтер» — 8 (6).

12. «Неман» — 8 (7).

15. «Смолевичи» — 3 (7).

16. «Белшина» — 2 (7).

Фото: fcbate.by

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