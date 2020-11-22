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БАТЭ и «Шахтер» синхронно добились побед. Чемпион Беларуси по футболу в предпоследнем туре не определился

В чемпионате Беларуси по футболу параллельно прошли восемь встреч 29-го тура. В самых ожидаемых из них БАТЭ и «Шахтер» обыграли соответственно «Белшину» (5:0) и «Рух» (2:1), что отсрочило разрешение золотой интриги на заключительный тур.

Фото: fcbate.by

Мотивация БАТЭ и «Белшины» перед соперничеством на «Борисов-Арене» зашкаливала. Одним нужно было побеждать для того, чтобы продолжить владеть инициативой в золотой гонке, вторым – чтобы сохранить хотя бы математические шансы на сохранение элитной прописки на следующий год. Желания футболисты обеих команд проявили в избытке. Но подопечные Александра Лисовского присовокупили к запредельному настрою еще и более высокое мастерство, что привело к более чем уверенной победе со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Эрвейн Мукам (39-я минута). Максим Скавыш дважды (56, 57), Павел Нехайчик (73) и Неманья Милич (90+1).

Путь солигорского «Шахтера» к гостевой победе над брестским «Рухом» оказался куда более извилистым. Но три очка в свою копилку «горняки» так или иначе добавили. Все три мяча в этой игре были забиты в первом тайме. На красивейший гол Николы Антича со штрафного (8-я минута) хозяева поля буквально через пять минут ответили взятием ворот в исполнении Всеволода Садовского. Но последнее голевое слово в игре все-таки осталось за более мотивированными гостями. Победу им принес Артем Архипов (21). 

Фото: vk.com/fcshakhterby

Обошлись сегодня без очковых потерь и команды, которые располагаются на местах с третьего по шестое. «Неман» обыграл «Слуцк» – 1:0 (Кадимян, 29). «Торпедо-БелАЗ» взяло верх над «Ислочью» – 2:0 (Антилевский, 45, с пенальти, Габовда, 60). Брестское «Динамо» разгромило «Городею» – 4:1 (Гордейчук, 50, Лаптев, 63, Милевский, 78, Нойок, 90; Сайчич, 53). А минское «Динамо» сломило сопротивление РЦОР-БГУ – 3:2 (Климович, 9, 13, Шикавка, 41, с пенальти; Бакич, 11, 48). 

Кроме того, «Минск» и «Витебск» поделили очки – 2:2 (Евдокимов, 6, Васильев, 17; Клопоцкий, 43, Червяков, 90+2). А «Смолевичи» всухую проиграли «Славии» – 0:3 (Слюсар, 5, Тлупов, 90, Недашковский, 90+3).

По итогам тура стало ясно, что брестское «Динамо» официально складывает чемпионские полномочия, «Белшина» покидает высшую лигу, а «Слуцк» сыграет в стыковых встречах против «НФК Крумкачы». 

Матчи заключительного тура запланированы на 28 ноября. В этот день встретятся «Динамо» (Минск) – БАТЭ, «Шахтер» – «Минск», «Динамо» (Брест) – «Неман», «Витебск» – «Торпедо-БелАЗ», «Белшина» – «Рух», «Ислочь» – «Городея», «Славия» – РЦОР-БГУ и «Слуцк» – «Смолевичи». Поединков, в которых ставки будут максимально высоки, ожидается немало.

Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. БАТЭ – 57 очков (29 матчей). 2. «Шахтер» – 56 (29). 3. «Неман» – 53 (29). 4. «Торпедо-БелАЗ» – 53 (29). 5. «Динамо» (Брест) – 51 (29). 6. «Динамо» (Минск) – 51 (29). 7. «Ислочь» – 44 (29). 8. «Рух» – 41 (29). 9. РЦОР-БГУ – 38 (29). 10. «Минск» – 38 (29). 11. «Славия» – 36 (29). 12. «Витебск» – 36 (29). 13. «Городея» – 30 (29). 14. «Слуцк» – 27 (29). 15. «Белшина» – 21 (29). 16. «Смолевичи» – 14 (29).

Список бомбардиров возглавляет Максим Скавыш (БАТЭ), на счету которого 19 забитых мячей. Его ближайшим преследователем является Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), отличившийся 16 раз.
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