Батальонное тактическое учение прошло на 227-м общевойсковом полигоне

Тема учения – ведение маневренной обороны в условиях лесисто-болотистой местности. Отрабатывалось ведение засадных действий, бой в очаге сопротивления, выход из боя и отход на новый рубеж маневренной обороны.отметил, что военнослужащие батальона находятся на полевом выходе в течение месяца:Фото: «Ваяр»