На 227-м общевойсковом полигоне прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими отдельного механизированного батальона 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Министерства обороны.
Тема учения – ведение маневренной обороны в условиях лесисто-болотистой местности. Отрабатывалось ведение засадных действий, бой в очаге сопротивления, выход из боя и отход на новый рубеж маневренной обороны.
Командир отдельного механизированного батальона подполковник Александр Зайцев отметил, что военнослужащие батальона находятся на полевом выходе в течение месяца:
– На 227-й общевойсковой полигон мы совершили марш комбинированным способом, преодолев в общей сложности около 150 километров. Военнослужащие получили хороший опыт в погрузке техники на железнодорожные платформы и ее разгрузке. На полигоне проходили занятия по предметам боевой подготовки. Акцент был сделан на тактическую, огневую подготовку и вождение боевых машин. Перед БТУ прошли ротные тактические учения с боевой стрельбой. В ходе учения военнослужащие показали слаженные действия и высокий уровень полевой выучки.
Фото: «Ваяр»
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Батальонное тактическое учение прошло на 227-м общевойсковом полигоне
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