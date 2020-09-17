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Басков – участницам женского форума "За Беларусь": для меня было важным событием петь сегодня для вас

Для меня было важным событием петь сегодня для вас, заявил народный артист России Николай Басков участницам женского форума "За Беларусь". Сегодня на полях форума он презентовал свою новую песню "Любовь бессмертна", передает корреспондент БЕЛТА.

"У меня была приурочена премьера песни в день рождения в октябре. Мы подготовили эту премьеру. Но я подумал, что хочу спеть вам эту песню сегодня. Она называется "Любовь бессмертна", – сказал Николай Басков.

"Много я совершал поступков ради женщин. И сегодня я не мог отказать такому количеству прекрасных, красивых и невероятных женщин. Для меня было важным событием петь сегодня для вас", – добавил певец.
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