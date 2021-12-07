Басков: беженцы утратили веру в честность западных политиков

, - отметил Дмитрий Басков.По словам сенатора, мы не можем позволить себе так же обмануть беженцев и бросить в беде., - сказал он.Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе вызывает обеспокоенность и у, - уверен сенатор.