В чемпионате Беларуси по баскетболу «Борисфен» и «Гродно-93» начали полуфинальную серию до трех побед. В первом матче, который проходил в стенах родного для могилевчан «Олимпийца», «рыцари» оказались сильнее.
Они с первых минут дали гостям понять, кто на паркете хозяин, завершив первую четверть с преимуществом +17 (24:17), отмечает «Вестник Могилева». Во второй десятиминутке продолжили активно действовать под щитом «оленей», настреляв еще 25 очков. На большой перерыв могилевские игроки ушли, имея в активе +24 (25:18).
Можно только догадываться, какой разговор состоялся в раздевалке гостей, но после «антракта» на площадке играла совсем другая команда. Сначала баскетболисты «Гродно-93» отыграли свое солидное отставание, а за три с половиной минуты до окончания матча и вовсе вышли вперед – 75:73! И «Борисфен», который так грамотно и изящно играл под щитом гостей в первой половине, рисковал вернуться с поля боя на щите. Но легионеры хозяев доказали, что недаром едят свой хлеб. Дюпри Макбрайер и Тай Макки сначала в буквальном смысле отобрали мяч у соперников, а затем и победу. Итоговый счет матча — 87:77.
Завтра «Борисфен» и «Гродно-93» проведут вторую встречу в рамках полуфинала.
Фото: mogilevnews.by
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Баскетболисты «Борисфена» обыграли «Гродно-93» и повели в полуфинальной серии
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