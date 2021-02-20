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Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" вышли в лидеры чемпионата Беларуси

Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" поднялись на первое место в турнирной таблице женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня действующие чемпионки страны в упорной борьбе победили в Гродно местную "Олимпию" со счетом 73:61 (19:16, 17:19, 19:12, 18:14). У победителей самой результативной стала Алла Муравская, набравшая 19 очков, у проигравших отличилась Яна Голякова, в активе которой 14 баллов. Главные конкурентки минчанок баскетболистки "Горизонта" 21 февраля сыграют в Гродно против "Виктории".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Цмокi-Мiнск" - 37 очков, "Горизонт" (Минская область) - 35, "Олимпия" (Гродно) - 32.

У мужчин впереди "Гродно-93" и "Цмокi-Мiнск", набравшие по 37 очков. Могилевский "Борисфен" и столичный "Импульс-БГУИР" имеют по 34 балла.


По материалам БЕЛТА

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