В заключительный день 56-го «Звездного похода» по местам трудовой и боевой славы общеуниверситетский отряд «Моладзь БГПУ» принял участие в митинге в городе Крупки у памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. На мероприятии также присутствовали преподаватели университета, представители Крупского районного исполнительного комитета, военно-патриотического клуба «Рубеж» и Крупской районной организации Белорусского республиканского союза ветеранов войны в Афганистане.
После митинга у мемориального комплекса воинам-интернационалистам отряд отправился в крупскую СШ № 3, где пройдет открытый диалог «Молодежь Беларуси: традиции и будущее». Начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета Николай Башко, которого наш звонок застал по пути на это мероприятие, отметил:
– Вопрос воспитания подрастающего поколения у нас всегда на первом плане. И то, что студенческая молодежь, тем более будущие педагоги принимают непосредственное участие в этой работе, посещая объекты образования, встречаясь с ветеранами войны и труда, – очень важно и символично. Когда я был в Минске на торжественном митинге, посвященном старту 56-го «Звездного похода», я уже делился личными наблюдениями: студентов, которые прошли через «Звездные походы», можно брать на работу без всяких сомнений – из них получатся хорошие специалисты.
Николай Николаевич вспомнил, что и сам в студенчестве принимал участие в «Звездных походах» – в 1987–1988 годах. И тоже в Крупском районе:
– Это отличная возможность почувствовать плечо друга, сплотиться в одну команду, показать себя.
Фото пресс-службы БГПУ
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Башко: из студентов БГПУ, которые прошли через «Звездные походы», получаются хорошие специалисты
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