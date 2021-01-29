Башко: из студентов БГПУ, которые прошли через «Звездные походы», получаются хорошие специалисты

После митинга у мемориального комплекса воинам-интернационалистам отряд отправился в крупскую СШ № 3, где пройдет открытый диалог «Молодежь Беларуси: традиции и будущее». Начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета Николай Башко, которого наш звонок застал по пути на это мероприятие, отметил:Николай Николаевич вспомнил, что и сам в студенчестве принимал участие в «Звездных походах» – в 1987–1988 годах. И тоже в Крупском районе:Фото пресс-службы БГПУ