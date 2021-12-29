Башаров рассказал, считает ли виновным Михаила Ефремова в смертельном ДТП

В эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" российский актер Марат Башаров прокомментировал смертельное ДТП с участием его коллеги по цеху Михаила Ефремова.

Фото: РИА Новости



– Понятно, что случилось горе, большая трагедия. Я соболезную семье погибшего водителя и семье Миши. Да, он виноват. Я его не оправдываю. Миша должен понести наказание, но я прошу только о смягчении, чтобы его выпустили по УДО. Ему много не нужно, он ведь прекрасно все чувствует и понимает, – подчеркнул актер.

Марат Башаров также рассказал, что они ведут переписку с Михаилом Ефремовым.

– Мы с ним переписываемся. Сидит, ждет смягчения, надеется. Просит, чтобы присылали ему пьесы.

Напомним, 8 июня прошлого года в центре Москвы Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". От полученных травм водитель последнего скончался. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, а затем сократил срок до 7,5 года.

