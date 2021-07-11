Эшли Барти (WTA: 1) во второй раз в карьере выиграла турнир из серии Большого шлема и впервые – Уимблдон. Накануне в финале травяного мейджора австралийка сломила сопротивление Каролины Плишковой из Чехии (WTA: 13) – 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Матч продолжался 1 час 56 минут.
Первая ракетка мира ошеломила оппонентку стартовым натиском, выиграв 14 очков подряд и захватив комфортный перевес – 4:0. Этого плацдарма австралийке хватило для того, чтобы довести дело до победы в первом сете.
По ходу второй партии Барти лидировала с брейком 3:1 и 6:5, а в 12-м гейме вышла подавать на матч. Но Плишкова, проявив характер, перевела выяснение отношений на тай-брейк – и его оставила за собой.
Решающий третий сет выдался равным и мог завершиться как угодно. Но все-таки чуть лучше оказалась лидер мирового рейтинга, которая сделала брейк во втором гейме и впоследствии необходимое для победы преимущество не упустила.
Из белорусской команды лучший результат на этом Уимблдоне, напомним, показала Арина Соболенко (WTA: 4), которая дошла до полуфинала, где в упорной борьбе уступила Каролине Плишковой – 7:5, 4:6, 4:6.
Ольга Говорцова (WTA: 136) зачехлила ракетку в первом раунде, Виктория Азаренко (WTA: 14) и Егор Герасимов (ATP: 73) – во втором, Александра Саснович (WTA: 100) – в третьем, а Илья Ивашко (ATP: 79) – в четвертом. Отметим, что ход Ивашко по турнирной сетке остановил итальянец Маттео Берреттини (ATP: 9), который впоследствии добрался до финала и сегодня оспорит титул с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
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Барти стала победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде
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