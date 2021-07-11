Барти стала победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде

Первая ракетка мира ошеломила оппонентку стартовым натиском, выиграв 14 очков подряд и захватив комфортный перевес – 4:0. Этого плацдарма австралийке хватило для того, чтобы довести дело до победы в первом сете.По ходу второй партии Барти лидировала с брейком 3:1 и 6:5, а в 12-м гейме вышла подавать на матч. Но Плишкова, проявив характер, перевела выяснение отношений на тай-брейк – и его оставила за собой.Решающий третий сет выдался равным и мог завершиться как угодно. Но все-таки чуть лучше оказалась лидер мирового рейтинга, которая сделала брейк во втором гейме и впоследствии необходимое для победы преимущество не упустила.Из белорусской команды лучший результат на этом Уимблдоне, напомним, показала Арина Соболенко (WTA: 4), которая дошла до полуфинала, где в упорной борьбе уступила Каролине Плишковой – 7:5, 4:6, 4:6.Ольга Говорцова (WTA: 136) зачехлила ракетку в первом раунде, Виктория Азаренко (WTA: 14) и Егор Герасимов (ATP: 73) – во втором, Александра Саснович (WTA: 100) – в третьем, а Илья Ивашко (ATP: 79) – в четвертом. Отметим, что ход Ивашко по турнирной сетке остановил итальянец Маттео Берреттини (ATP: 9), который впоследствии добрался до финала и сегодня оспорит титул с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.