Помощник Президента – инспектор по городу Минску Александр Барсуков сообщил, что для решения проблемы в микрорайоне Новая Боровая был создан штаб совместно со специалистами «Минскводоканала», сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».
Фото: БЕЛТА
– Вчера Главой государства была поставлена задача разобраться и решить проблему с водой в микрорайоне Новая Боровая. Мы вместе со специалистами «Минскводоканала» создали штаб, выехали на место, вникли в ситуацию. Произошло незаконное проникновение и повреждение запорной арматуры, что парализовало систему водоснабжения целого района. Восстановительные работы и промывку сетей специалисты проводили всю ночь, были отобраны пробы для проведения лабораторного контроля качества воды. После получения положительных результатов водоснабжение полностью восстановили уже сегодня утром, –пояснил Александр Барсуков.
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Барсуков: водоснабжение в Новой Боровой восстановлено в полном объеме
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