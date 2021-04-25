Барсуков: ситуация в стране находится под контролем

Глава государства проявил себя как настоящий мужчина. Об этом, комментируя в «Главном эфире» телеканала Беларусь 1 несостоявшуюся попытку государственного переворота, заявил помощник Президента - инспектор по г. Минску Александр Барсуков.



Генерал-лейтенант Александр Барсуков подчеркнул, что ситуация в стране находится под жестким контролем. При этом сделано максимально все, чтобы граждане не чувствовали неудобств, более того:

- Я удивляюсь и отдаю должное Президенту республики, что он не поломал график: идет обыкновенная рабочая неделя, проходят встречи, мероприятия, субботники проводятся, в командировку летает. Другие бы уже страну закрыли на замок, занавес бы опустили. Вспомните Турцию, другие страны ближнего и дальнего зарубежья - что там творилось в подобных ситуациях и сколь жесткие меры применялись.

При этом помощник Президента заметил:

- Но это лишь внешне ничего не поменялось. На самом деле, кто должен заниматься этим (обеспечением правопорядка и спокойствия в стране. - Прим. авт.), тот и занимается. Все находится под контролем. А Глава государства проявил себя как настоящий мужчина.





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