Барсуков: правоохранители не допустят беспорядков, для этого у них есть все средства

Происходящее сейчас – это часть политической технологии, направленной на расшатывание и дестабилизацию ситуации в нашей стране, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков.

Как отметил замминистра МВД, нынешняя избирательная кампания проходит в напряженных условиях.

–Во время проведения санкционированных, и в том числе несанкционированных, мероприятий нередко звучат призывы к подрыву стабильности и независимости Беларуси. Происходящее сейчас – это часть политической технологии, которая направлена на расшатывание и дестабилизацию ситуации в стране. Мы предупреждаем организаторов несанкционированных массовых мероприятий о персональной ответственности за их поведение и все негативные последствия, – отметил Александр Барсуков.

И добавил, что МВД просит граждан не участвовать в несанкционированных акциях, а также напомнил об ответственности за нарушение законодательства.

– Участники таких мероприятий должны понимать: провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных и в том числе силовых мер, они ставят под угрозу безопасность обычных граждан, оказавшихся в эпицентре событий, – рассказал замминистра.

Александр Барсуков подчеркнул, что правоохранители не допустят беспорядков, для этого у них есть все средства.

– Мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах. Поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать закон страны. Сотрудники милиции обязаны применять к нарушителям меры, прямо предусмотренные законом, это их долг, – констатировал Александр Барсуков.

Он призвал сделать свой выбор цивилизованно, без хаоса и беспорядков, уважая мнения других людей и тех, кто стоит на страже закона.