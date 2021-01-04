«Барселона» обыграла «Уэску» в 500-м матче Месси в Примере

Автором единственного забитого мяча на 27-й минуте поединка стал нидерландский полузащитник Френки де Йонг. А ассистировал ему Лионель Месси, для которого этот матч стал 500-м в Примере. Знаменитый аргентинец защищает цвета «Барселоны» с 2003 года. За это время он десять раз становился чемпионом Испании.Остальные матчи тура, состоявшиеся 2–3 января, принесли такие результаты: «Вильярреал» – «Леванте» – 2:1, «Бетис» – «Севилья» – 1:1, «Хетафе» – «Вальядолид» – 0:1, «Реал» – «Сельта» – 2:0, «Атлетик» – «Эльче» – 1:0, «Алавес» – «Атлетико» – 1:2, «Эйбар» – «Гранада» – 2:0, «Реал Сосьедад» – «Осасуна» – 1:1.Обратим внимание на очередную победу мадридского «Атлетико», который продолжает удерживать первую строку в турнирной таблице (38 очков). Вслед за «индейцами» в группе лидеров последовательно идут «Реал» (36), «Реал Сосьедад» (30), «Вильярреал» (29), «Барселона» (28), «Севилья» (27), «Гранада» (24) и «Сельта» (23).Сегодня вечером этот тур закроется поединком «Валенсия» – «Кадис». А уже 8–11 января пройдут матчи 18-го тура. Наибольшее внимание, пожалуй, будет приковано к противостояниям «Севилья» – «Реал Сосьедад», «Атлетико» – «Атлетик» и «Осасуна» – «Реал».