«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании по футболу

На предыдущем отрезке сезона команды будто бы поменялись ролями: «Реал Сосьедад», выдавший неожиданно бодрый старт, оказался во главе турнирной таблицы, где куда более привычно было бы видеть «Барсу», а каталонский гранд, наоборот, растерял много очков и шел в середине табели о рангах.Впрочем, несмотря на это, в отчетной встрече фаворитом виделась «Барселона». И победив, она показала, что кто-то явно преждевременно вычеркнул ее из числа претендентов на золото.У каталонцев отличились Жорди Альба (31-я минута) и Френки де Йонг (43). А в составе «РС» единственный мяч на свой счет записал Виллиан Хосе (27).«Барселона» одержала в чемпионате Испании вторую викторию кряду. А беспроигрышная серия команды из Сан-Себастьяна оборвалась на отметке в девять встреч (шесть побед, три ничьи).Тем не менее «Реал Сосьедад» продолжает входить в лидирующее трио, имеющее по 26 очков. Помимо сансебастьянцев столько же баллов к настоящему моменту набрали мадридские «Атлетико» и «Реал». Их ближайшими преследователями являются «Вильярреал» (22), «Барселона» (20), «Севилья» (19), «Гранада» (18) и «Кадис» (18).