«Барселона» не удержала победный счет в игре чемпионата Испании с «Кадисом»

Эта неделя у «Барселоны» вообще не задалась. 16 февраля она уступила ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:4, что поставило команду в крайне затруднительное положение перед ответной игрой. А теперь дружина Рональда Кумана поделила очки с подвальным «Кадисом», причем позволила сопернику отыграться незадолго до финального свистка.Лидер «сине-гранатовых» Лионель Месси, который провел 506-й матч за «Барселону» в чемпионате Испании и стал рекордсменом по этому показателю, вывел хозяев поля вперед, реализовав пенальти на 32-й минуте.Однако развить или хотя бы удержать это шаткое преимущество каталонцы не смогли. На 89-й минуте паритет восстановил Алеиш Фернандес, который, как и Месси, отличился с одиннадцатиметровой отметки.«Барселона» имела огромное преимущество и превзошла «Кадис» по всем без исключения статистическим показателям (владение мячом – 81% на 19%, удары – 20:3, в створ ворот – 4:1, угловые – 8:0). Но умудрилась потерять два очка.Матчи тура, которые прошли 19–20 февраля, закончились так: «Бетис» – «Хетафе» – 1:0, «Эльче» – «Эйбар» – 1:0, «Атлетико» – «Леванте» – 0:2, «Валенсия» – «Сельта» – 2:0, «Вальядолид» – «Реал» – 0:1.Турнирную таблицу возглавляет «Атлетико» (55 очков). Далее в группе лидеров последовательно идут «Реал» (52), «Барселона» (47), «Севилья» (45), «Реал Сосьедад» (38), «Бетис» (36) и «Вильярреал» (36).На вершине списке бомбардиров находятся Лионель Месси («Барселона») и Луис Суарес («Атлетико»), которые отличились по 16 раз.