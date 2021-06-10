Барколабовский женский монастырь отмечает 380-летие

– обратился к собравшимся Митрополит Вениамин.– отметил владыка Серафим.На память он подарил митрополиту Вениамину список Барколабовской иконы Божией матери, выполненной в старобелорусском стиле.Также всех собравшихся поприветствовал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. Он поблагодарил всех тех, кто занимался восстановлением монастыря, за их личное участие в этом деле и поздравил всех с великим праздником.– добавил Леонид Заяц.Женский монастырь у села Барколабово Быховского района, в междуречье старого русла Днепра и реки Лахвы, основали в 1641 году. Монастырь с богатой историей пережил разные времена: использовался совсем не по назначению под приют, больницу, детский лагерь, а потом и вовсе был разрушен. За короткий срок его восстановили сами сестры во главе с игуменьей Антонией Полуяновой, которые приехали сюда в 2008 году из Оршанского монастыря.Сегодня это комплекс сооружений с церковью, жилой зоной, трапезной. В монастыре живет 17 насельниц, которые держат скот, ухаживают за огородом, содержат в порядке территорию. В храме находится главная ценность монастыря – Барколабовская икона Божьей Матери, которая чудом уцелела во всех лихолетьях. Православные считают ее чудотворной: люди верят, что она излечивает от тяжелых недугов, помогает забеременеть. По легенде, она сама выбрала для себя место: обоз князя Пожарского не мог сдвинуться с места, пока икону не оставили в монастыре. Сегодня икона в золотом окладе, и ее украшают драгоценные подношения в честь разных чудес.