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Барколабовский женский монастырь отмечает 380-летие

Сегодня, в великий праздник Вознесения Господня, Барколабовский женский монастырь в Быховском районе отмечает 380-летия. Божественную литургию в обители возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси. Помогал ему епископ Бобруйский и Быховский Серафим. В юбилейных торжествах участвовал также председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, представители Быховского райисполкома, духовенство, паломники. 


– Поздравляю вас с праздником обители, которая собрала нас, отвлекла от житейских забот, – обратился к собравшимся Митрополит Вениамин. – В этот день мы должны подумали о небесном, о своем пути на небо. Праздник Вознесения некоторые святые отцы именуют по значимости более высоким, нежели Воскресение Господне, праздник Пасхи. Хотя мы осознаем, что Пасха – это торжество из торжеств. Какой же духовный смысл праздника Вознесения? Люди после грехопадения были изгнаны из Рая и были лишены возможности общения с Богом. Господь через Вознесение открыл для людей, которые так много согрешали, не только Рай, но и Царство небесное. Вот пример умения прощать и любить, в том числе недоброжелателей. Сегодняшний праздник – и знак того, как бережно мы относимся к истории.
С важной датой, юбилеем обители, основанной 380 лет назад, гостей поздравил и владыка Серафим. Он напомнил историю монастыря. 





– В 1641 году была подписана дарственная белорусским общественным деятелем, меценатом Богданом Стеткевичем. По этой дарственной земля навечно и нерушимо была передана обители, где главный храм был освящен в честь Вознесения Господня. Поэтому сегодня и отмечаем юбилейную дату. Великий праздник – радость присутствия Бога с нами: он уже не только в Иерусалиме, но и в Быхове, Барколабово, на небе и на земле. Он со всеми и всюду. На этом месте в течение столетий люди обращались к Богу, совершали молитвы, – отметил владыка Серафим. 



На память он подарил митрополиту Вениамину список Барколабовской иконы Божией матери, выполненной в старобелорусском стиле. 

Также всех собравшихся поприветствовал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. Он поблагодарил всех тех, кто занимался восстановлением монастыря, за их личное участие в этом деле и поздравил всех с великим праздником.

– Для всех нас церковь – самое святое место, в котором человек черпает внутренние, духовные, нравственные силы. Все дела мы сегодня сверяем со Всевышним. Хотелось бы поблагодарить высокое руководство церкви за ваш личный вклад, государственную позицию, которая позволила нас, прихожан, православных и других конфессий, объединить и сохранить страну и государство. Мы благодарны за личный вклад в развитие церквей, в преподавание того, чего порой не хватает прихожанам. Мы должны набраться терпения и понимать, что живем в мирной, свободной стране, которую выстроили. Она останется для нас общим домом. Мы будем делать все, чтобы наши слова не расходились с божьими заветами, –  добавил Леонид Заяц. 





Женский монастырь у села Барколабово Быховского района, в междуречье старого русла Днепра и реки Лахвы, основали в 1641 году. Монастырь с богатой историей пережил разные времена: использовался совсем не по назначению под приют, больницу, детский лагерь, а потом и вовсе был разрушен. За короткий срок его восстановили сами сестры во главе с игуменьей Антонией Полуяновой, которые приехали сюда в 2008 году из Оршанского монастыря.
Сегодня это комплекс сооружений с церковью, жилой зоной, трапезной. В монастыре живет 17 насельниц, которые держат скот, ухаживают за огородом, содержат в порядке территорию. В храме находится главная ценность монастыря – Барколабовская икона Божьей Матери, которая чудом уцелела во всех лихолетьях. Православные считают ее чудотворной: люди верят, что она излечивает от тяжелых недугов, помогает забеременеть. По легенде, она сама выбрала для себя место: обоз князя Пожарского не мог сдвинуться с места, пока икону не оставили в монастыре. Сегодня икона в золотом окладе, и ее украшают драгоценные подношения в честь разных чудес. 







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Фото: САЗОНОВ Андрей
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