Барбашинский: сейчас важно поддержать белорусских спортсменов

Известный в прошлом игрок, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Андрей Барбашинский подписал открытое обращение к международной и белорусской общественности, сообщает БЕЛТА.
Фото: НОК Беларуси
"Как гражданин Республики Беларусь, олимпийский чемпион, считаю, что сейчас очень важно поддержать наших спортсменов. В Олимпийской хартии четко прописано: спорт вне политики. Троллить, мешать спортсменам заниматься своим делом неправильно. Пришло время именитых атлетов, которые ранее защищали цвета государственного флага. Нужно поддержать молодых ребят. Спортсмены должны выступать, добиваться результатов, в первую очередь для себя, для страны и болельщиков, чтобы всем нам было кого поддерживать на международных стартах", – подчеркнул уроженец Ошмян.
Как сообщалось, открытое обращение ранее поддержали чемпионы и призеры Олимпийских игр, известные спортсмены по многим видам спорта. В их числе олимпийские чемпионы Алексей Абалмасов, Александр Масейков (оба – гребля на байдарках и каноэ), Николай Алехин (фехтование), Янина Провалинская-Корольчик (легкая атлетика; толкание ядра), Екатерина Карстен (гребля академическая), Сергей Булыгин (биатлон), Александр Медведь (борьба вольная), Валерий Шарий (тяжелая атлетика), Андрей и Александр Богдановичи (гребля на байдарках и каноэ), призеры Игр Анастасия Прокопенко (современное пятиборье), Наталья Цилинская (велоспорт), Любовь Черкашина (художественная гимнастика), Марина Литвинчук (гребля на байдарках и каноэ) и другие.
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