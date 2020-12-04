Барбашинский: сейчас важно поддержать белорусских спортсменов

Фото:

НОК Беларуси

– подчеркнул уроженец Ошмян.Как сообщалось, открытое обращение ранее поддержали чемпионы и призеры Олимпийских игр, известные спортсмены по многим видам спорта. В их числе олимпийские чемпионы Алексей Абалмасов, Александр Масейков (оба – гребля на байдарках и каноэ), Николай Алехин (фехтование), Янина Провалинская-Корольчик (легкая атлетика; толкание ядра), Екатерина Карстен (гребля академическая), Сергей Булыгин (биатлон), Александр Медведь (борьба вольная), Валерий Шарий (тяжелая атлетика), Андрей и Александр Богдановичи (гребля на байдарках и каноэ), призеры Игр Анастасия Прокопенко (современное пятиборье), Наталья Цилинская (велоспорт), Любовь Черкашина (художественная гимнастика), Марина Литвинчук (гребля на байдарках и каноэ) и другие.