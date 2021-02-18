Знаменитая польская актриса Барбара Брыльска прокомментировала новость о смерти своего партнера по цеху актера Андрея Мягкова. Сообщает РИА Новости.
Кадр из фильма
– У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком. Я очень его любила, – отреагировала Брыльска.
Мягков и Брыльска сыграли вместе в двух частях кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром!".
Напомним, в четверг утром стало известно о смерти российского актера Андрея Мягкова. Ему было 82 года.
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Барбара Брыльска отреагировала на смерть Мягкова
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