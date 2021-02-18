Барбара Брыльска отреагировала на смерть Мягкова

Кадр из фильма

, – отреагировала Брыльска.Мягков и Брыльска сыграли вместе в двух частях кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром!".Напомним, в четверг утром стало известно о смерти российского актера Андрея Мягкова. Ему было 82 года.