Барбадос стал республикой. Первый президент страны официально вступила в должность

Отныне королева Великобритании Елизавета II не является главой карибского государства.После инаугурации Мэйсон на площади Национальных героев в столице Барбадоса Бриджтауне был спущен штандарт королевы и поднят штандарт президента республики. После вступления главы государства в должность в центре Бриджтауна прошел военный парад.На церемонии инаугурации присутствовали наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и певица барбадосского происхождения Рианна. Последняя, кстати, была удостоена звания национального героя карибской республики.Напомним, что в конце сентября Палата собрания (нижняя палата парламента) Барбадоса единогласно поддержала поправки в конституцию, согласно которым королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться главой государства. В октябре на пост президента Барбадоса парламентарии избрали 72-летнюю Сандру Мэйсон, которая была генерал-губернатором острова с 2018 года.Барбадос – это независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Остров останется в составе объединения и после провозглашения республики. В государстве проживают около 290 тысяч человек.