Сегодня Президент согласовал на должность заместителя председателя Гомельского облисполкома Андрея Барановского, ранее занимавшего кресло председателя Октябрьского райисполкома. В общении с журналистами он обозначил задачи, которые поставил Глава государства:
– Самое главное напутствие – работать с людьми. Мы знаем, что в регионах или, как выражается Глава государства, за кольцевой дорогой всегда было спокойно, люди понимают, что такое земля, порядок, семья. Мы должны донести до людей, что страна неделима и мы будем жить здесь спокойно и мирно.
Андрей Барановский будет курировать на новой должности вопросы строительства и ЖКХ. По его словам, работы много:
– Основная задача – чтобы система ЖКХ оказывала качественные и доступные услуги населению. Что касается строительного комплекса, у нас он один из сильнейших в стране: в области работает более 800 строительных предприятий разной формы собственности, в том числе семь проектных институтов, три домостроительных комбината. Мы обещали в этом году обеспечить многодетные семьи доступным жильем – это около 1000 квартир.
Фото: БЕЛТА
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Барановский: наша страна неделима. Мы будем жить здесь спокойно и мирно
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