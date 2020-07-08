Барановичский район отметил 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Один из самых крупных районов современной Брестской области освободили от гитлеровских оккупантов 8 июля 1944 года. Сегодня депутаты, профсоюзные активисты, молодежь, местные жители возложили венки и цветы к монументам погибшим воинам в деревне Новая Мышь и городском поселке Городище Барановичского района. Так благодарные потомки почтили память защитников Отечества, погибших в боях за освобождение барановичской земли от немецко-фашистских захватчиков.





Председатель Барановичского райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Илона Позняк рассказала sb.by, что сегодняшние мероприятия стали продолжением празднования Дня Независимости Республики Беларусь, который в районе отмечался широко:

– Так, состоялся спортивно-патриотический велопробег, участники которого преодолели более 50 километров по памятным местам Великой Отечественной войны в Лавриновичах, Крошине, Колдычево, Городище и других населенных пунктах. Многолюдно было на районных торжествах, прошедших в агрогородке Мирный. Здесь чествовали лучших тружеников района, людей, удостоенных высокого звания "Человек года".









Среди награжденных был и председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Василий Хватик, который на протяжении восьми лет руководил Барановичским районом. Решением Барановичского районного Совета депутатов за многолетний добросовестный труд в органах исполнительной власти и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие района ему присвоено звание "Почетный гражданин Барановичского района".

Фото Брестского обкома профсоюза работников АПК и Максима Тютенькова