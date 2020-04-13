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Банки призывают использовать безналичные платежи и дистанционные каналы оплаты

Белорусские банки призывают клиентов использовать безналичные платежи и дистанционные каналы оплаты, сообщили БЕЛТА представители банков.


"Корпоративным и розничным клиентам банк предлагает воспользоваться услугами управления бизнесом и счетом с помощью технологий дистанционного взаимодействия без посещения банка. Беларусбанк призывает активно использовать безналичные платежи и дистанционные каналы оплаты: интернет- и мобильный банкинг", — отметили в пресс-службе банка.

По данным Беларусбанка, сервисы дистанционного банковского обслуживания для платежей активно используют около 85% физических лиц — клиентов банка. В последнее время увеличивается количество заявок на кредит, поступивших в банк дистанционно.

Тенденцию увеличения доли безналичных операций отмечают в Белагропромбанке. "Обычно существует некоторая сезонность таких операций, их пик приходится на декабрь, предновогоднее время, а потом идет небольшой спад. Но по итогам I квартала мы даже преодолели новогодний пик, и доля безналичных платежей продолжает расти. Конечно, банк старается поддержать такую тенденцию, потому что безналичная оплата  —не только удобно, но и более безопасно с точки зрения защиты своего здоровья", — отметили в банке.

Все карточки Белагропромбанка выпускаются с возможностью бесконтактной оплаты. Обычно если и карточка, и терминал поддерживают бесконтактную оплату, то и раньше платежи совершались именно бесконтактно. "Поэтому тут сложно найти связь с эпидемиологической ситуацией. Однако мы точно видим рост токенизированных карточек (используются в платежных мобильных приложениях Samsung Pay, Apple Pay) и полагаем, что спрос на бесконтактные платежи достаточно высок", — пояснили в пресс-службе.

В Беларусбанке обратили внимание, что продумали решения для тех клиентов, у которых закончился срок действия карточки в период ухудшения эпидемиологической ситуации. Для получения доступа к средствам на своих счетах клиенты могут дистанционно в интернет-банкинге оформить к существующему или новому счету виртуальную карточку (физическое изготовление карточки не производится, клиенту предоставляются только ее реквизиты). Виртуальной карточкой можно оплачивать коммунальные платежи, покупки в интернете, можно привязать к сервисам Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay и так оплачивать покупки в магазинах, а также воспользоваться услугой банка по снятию наличных по коду в банкомате.

В первые два часа работы отделений Беларусбанка приоритет в обслуживании имеют пенсионеры. Организовано консультирование по ипотечному и льготному кредитованию по телефону, предлагается предварительная запись при подаче документов и заключении договоров.
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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