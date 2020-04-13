Банки призывают использовать безналичные платежи и дистанционные каналы оплаты

, — отметили в пресс-службе банка.По данным Беларусбанка, сервисы дистанционного банковского обслуживания для платежей активно используют около 85% физических лиц — клиентов банка. В последнее время увеличивается количество заявок на кредит, поступивших в банк дистанционно.Тенденцию увеличения доли безналичных операций отмечают в Белагропромбанке., — отметили в банке.Все карточки Белагропромбанка выпускаются с возможностью бесконтактной оплаты. Обычно если и карточка, и терминал поддерживают бесконтактную оплату, то и раньше платежи совершались именно бесконтактно., — пояснили в пресс-службе.В Беларусбанке обратили внимание, что продумали решения для тех клиентов, у которых закончился срок действия карточки в период ухудшения эпидемиологической ситуации. Для получения доступа к средствам на своих счетах клиенты могут дистанционно в интернет-банкинге оформить к существующему или новому счету виртуальную карточку (физическое изготовление карточки не производится, клиенту предоставляются только ее реквизиты). Виртуальной карточкой можно оплачивать коммунальные платежи, покупки в интернете, можно привязать к сервисам Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay и так оплачивать покупки в магазинах, а также воспользоваться услугой банка по снятию наличных по коду в банкомате.В первые два часа работы отделений Беларусбанка приоритет в обслуживании имеют пенсионеры. Организовано консультирование по ипотечному и льготному кредитованию по телефону, предлагается предварительная запись при подаче документов и заключении договоров.