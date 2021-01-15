Банк развития выделит Национальному аэропорту Минск до $ 1,8 млн на инвестпроекты

Правительство согласовало с Банком развития выделение Национальному аэропорту Минск кредитов в размере до $ 1,8 млн для реализации инвестиционных проектов. Постановление Совета Министров от 14 января 2021 года № 9 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу в 2021 году аэропорт получит до $ 1,6 млн на проект по строительству второй взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения. Кроме того, средства выделят и для реконструкции аэродрома Орша. Сообщается о сумме до $ 200 тыс.
Ставка по кредитам, выдаваемым в долларах, составит 3,29% годовых.
В 2021 году 65% от суммы уплачиваемых процентов финансируется за счет средств республиканского бюджета, 35% – за счет республиканского фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства транспорта и коммуникаций.
Фото: БЕЛТА
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