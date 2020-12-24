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  2. Банк развития выделит до 1,2 млн рублей на строительство нового учебного корпуса БГМУ

Банк развития выделит до 1,2 млн рублей на строительство нового учебного корпуса БГМУ

Белорусский государственный медицинский университет получит от Банка развития до 1,2 млн рублей на строительство нового учебного корпуса. Постановление Совета Министров от 23 декабря 2020 года № 756 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Фото из архива

Правительство согласовало предоставление в 2021 году кредита БГМУ на строительство учебного корпуса практико-ориентированного обучения на 1000 мест.

Кредит будет выделен в сумме, не превышающей 1,2 млн рублей, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 1 процентный пункт.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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