Банк развития выделит до 1,2 млн рублей на строительство нового учебного корпуса БГМУ

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Правительство согласовало предоставление в 2021 году кредита БГМУ на строительство учебного корпуса практико-ориентированного обучения на 1000 мест.Кредит будет выделен в сумме, не превышающей 1,2 млн рублей, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 1 процентный пункт.