Белорусский государственный медицинский университет получит от Банка развития до 1,2 млн рублей на строительство нового учебного корпуса. Постановление Совета Министров от 23 декабря 2020 года № 756 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Фото из архива
Правительство согласовало предоставление в 2021 году кредита БГМУ на строительство учебного корпуса практико-ориентированного обучения на 1000 мест.
Кредит будет выделен в сумме, не превышающей 1,2 млн рублей, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 1 процентный пункт.
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Банк развития выделит до 1,2 млн рублей на строительство нового учебного корпуса БГМУ
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ