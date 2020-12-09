Банк развития планирует наращивать финансовую поддержку малого и среднего бизнеса в ближайшую пятилетку

Об этом в интервью корреспонденту sb.by рассказал председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич. В частности, он отметил, что в этом непростом году Банк развития оказал субъектам МСП ту самую поддержку, которая возлагалась на учреждение при его создании в качестве одной из основных задач:
– Безусловно, пандемия оказала серьезное влияние на бизнес-среду в нашей стране. Карантинные меры, применяемые предприятиями, поставщиками, контрагентами нарушили отлаженные цепочки взаимодействия. В сложившейся ситуации возникла необходимость в оказании Банком развития финансовой поддержки субъектам МСП в виде доступных кредитных ресурсов, как в национальной валюте, так и в иностранной. Действующая кредитная линейка продуктов банка позволила предприятиям не только получить своевременную поддержку в рамках финансирования текущей деятельности, но и также реализовать инвестиционные проекты.
Из направленных в текущем году более 240 млн рублей на поддержку малого предпринимательства порядка 40% приходится на ресурсы в иностранной валюте в рамках совместной со Всемирным банком программы поддержки субъектов МСП. Год еще не завершился, но даже промежуточные результаты показывают, что Банк развития, несмотря на внешние факторы 2020 года, оказал значительную поддержку малому бизнесу нашей страны.
Говоря о планах на следующий год, Андрей Жишкевич отметил, что проект Госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» до 2025 года предусматривает оказание Банком развития финансовой поддержки субъектам МСП в будущей пятилетке в объеме 800 млн рублей:
– В то время как на текущую пятилетку план составлял 500 млн рублей. Поэтому Банк развития планирует не только сохранять достигнутые результаты, но и наращивать поддержку. Мы намерены сохранить свои приоритеты в финансировании малого и среднего бизнеса: предлагать предприятиям ресурсы по доступной стоимости, с прозрачными и понятными требованиями к заемщикам, а также развивать новые инструменты поддержки таких предприятий.
Полную версию интервью читайте в одном из ближайших номеров газеты "Рэспубліка".
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Банк развития планирует наращивать финансовую поддержку малого и среднего бизнеса в ближайшую пятилетку
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Фото: Артур ПРУПАС