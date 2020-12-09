Банк развития планирует наращивать финансовую поддержку малого и среднего бизнеса в ближайшую пятилетку

Из направленных в текущем году более 240 млн рублей на поддержку малого предпринимательства порядка 40% приходится на ресурсы в иностранной валюте в рамках совместной со Всемирным банком программы поддержки субъектов МСП. Год еще не завершился, но даже промежуточные результаты показывают, что Банк развития, несмотря на внешние факторы 2020 года, оказал значительную поддержку малому бизнесу нашей страны.Говоря о планах на следующий год, Андрей Жишкевич отметил, что проект Госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» до 2025 года предусматривает оказание Банком развития финансовой поддержки субъектам МСП в будущей пятилетке в объеме 800 млн рублей:Полную версию интервью читайте в одном из ближайших номеров газеты "Рэспубліка".