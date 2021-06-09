"Балетное лето в Большом" откроется 11 июня премьерой "Лебединого озера"

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Традиционный театральный марафон начнется премьерой новой редакции балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского в постановке художественного руководителя Большого театра народного артиста СССР Валентина Елизарьева. Партии Одетты-Одиллии и Зигфрида на белорусской сцене исполнят Элеонора Севенард и Денис Родькин. Дирижировать будет Владимир Оводок., – пояснили организаторы.Балет "Щелкунчик" в авторской редакции Валентина Елизарьева зрители смогут увидеть и 14 июня. Дирижировать будет обладатель медали Франциска Скорины Иван Костяхин. "Анна Каренина" на музыку Петра Чайковского в постановке хореографа Ольги Костель по роману Льва Толстого запланирована на 15 июня. Руководить оркестром будет дирижер Олег Лесун. 16 июня на сцене театра развернется балет "Пер Гюнт" Эдварда Грига.рассказали в театре.Фестиваль завершится гала-концертом звезд мирового балета 17 июня. Постановщиком заключительного концерта стала Ольга Костель, а дирижировать будет Олег Лесун.– рассказали в Большом.