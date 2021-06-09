"Балетное лето в Большом" откроется 11 июня премьерой "Лебединого озера"

VII фестиваль "Балетное лето в Большом" пройдет с 11 по 17 июня, сообщает БЕЛТА.
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Традиционный театральный марафон начнется премьерой новой редакции балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского в постановке художественного руководителя Большого театра народного артиста СССР Валентина Елизарьева. Партии Одетты-Одиллии и Зигфрида на белорусской сцене исполнят Элеонора Севенард и Денис Родькин. Дирижировать будет Владимир Оводок.
– 12 июня в "Лебедином озере" солировать будут Людмила Уланцева, Артем Баньковский, заслуженный артист Беларуси Антон Кравченко, Такатоши Мачияма, – пояснили организаторы.
Балет "Щелкунчик" в авторской редакции Валентина Елизарьева зрители смогут увидеть и 14 июня. Дирижировать будет обладатель медали Франциска Скорины Иван Костяхин. "Анна Каренина" на музыку Петра Чайковского в постановке хореографа Ольги Костель по роману Льва Толстого запланирована на 15 июня. Руководить оркестром будет дирижер Олег Лесун. 16 июня на сцене театра развернется балет "Пер Гюнт" Эдварда Грига.
– Это постановка хореографа Сергея Микеля по пьесе Генрика Ибсена. Дирижировать будет Владимир Оводок, – рассказали в театре.
Фестиваль завершится гала-концертом звезд мирового балета 17 июня. Постановщиком заключительного концерта стала Ольга Костель, а дирижировать будет Олег Лесун.
– Будут представлены номера как классической, так и современной хореографии. На сцене выступят ведущие артисты белорусского балета, а также приглашенные солисты: Любовь Андреева и Олег Габышев из Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, Екатерина Первушина из театра "Кремлевский балет", Юрий Выборнов из МАМТ им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Анна Тихомирова и Александр Смольянинов из Большого театра России, Игорь Колб, Оксана Скорик и Андрей Ермаков из Мариинского театра, Булган Рэнцэндорж и Кирилл Макурин из Пермского государственного академического театра оперы и балета П.И. Чайковского, – рассказали в Большом.
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"Балетное лето в Большом" откроется 11 июня премьерой "Лебединого озера"
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