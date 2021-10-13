SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Balenciaga выпустил коллекцию с героями культового шоу "Симпсоны"

Balenciaga выпустил коллекцию с героями культового шоу "Симпсоны"

Французский бренд Balenciaga создал новую капсульную коллекцию с героями мультипликационного шоу «Симпсоны». Какой она получилась – показываем и рассказываем в нашем материале. 


В линейку вошли толстовки, футболки и куртки. Также коллекцию дополнили аксессуарами. Среди них – кошельки, брелоки, рюкзаки, кепки и платки. 

Вся капсула украшена принтами, на них узнаваемые герои мультфильма: Мардж, Гомер, Барт, Лиза, Мэгги и Снежок. 

Коллекция Balenciaga x Simpsons уже в продаже на официальном сайте бренда. Стоимость изделий варьируется от 260 до 2450 долларов.






Фото: balenciaga.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы