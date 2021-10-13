Balenciaga выпустил коллекцию с героями культового шоу "Симпсоны"

Французский бренд Balenciaga создал новую капсульную коллекцию с героями мультипликационного шоу «Симпсоны». Какой она получилась – показываем и рассказываем в нашем материале.
В линейку вошли толстовки, футболки и куртки. Также коллекцию дополнили аксессуарами. Среди них – кошельки, брелоки, рюкзаки, кепки и платки.
Вся капсула украшена принтами, на них узнаваемые герои мультфильма: Мардж, Гомер, Барт, Лиза, Мэгги и Снежок.
Коллекция Balenciaga x Simpsons уже в продаже на официальном сайте бренда. Стоимость изделий варьируется от 260 до 2450 долларов.
Фото: balenciaga.com