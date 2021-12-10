Бакоян: первая роженица среди беженок – пример для всех матерей мира

Заместитель председателя Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян поделился с корреспондентом sb.by, что новость, безусловно, хорошая, и хоть он представляет общину другой национальности, обещает - в помощи не откажем:
Беженка с новорожденным
- Это просто по-человечески – подставить плечо, который оказался в таком положении на чужбине, без знаний языка. Прибавление в семействе меня вдохновляет: люди, которые потеряли всяческую надежду на будущее все равно имеют силы произвести на свет новую жизнь. Это великое дело. И особенно спасибо врачам и волонтерам. Наслышан, они сильно помогают людям в лагере. Родившая женщина - пример для всех будущих мам: положение плачевное, но она не отказалась от своего ребенка – а родила и заботится о малыше. Это показывает, что в любой ситуации мать должна оставаться матерью, а не избавляться от ребенка, как от чего-то лишнего.