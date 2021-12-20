Бакоян: мы готовы разместить езидских беженцев в Армении и оказать им содействие в работе

Сегодня кризисный центр беженцев посетил депутат Национального собрания Армении, представитель езидов Рустам Бакоян. По его оценкам, сейчас в ТЛЦ находятся 47 человек, относящихся к данной этноконфессиональной группе:
– Мы рассматриваем несколько вариантов дальнейшего развития событий. В частности, езидская община в Армении готова предоставить им жилье, помочь с трудоустройством. В нашей стране она очень сильна, и есть несколько предпринимателей, которые выразили готовность обеспечить этих людей рабочими местами в малом и крупном бизнесах.