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  2. Бакоян: мы готовы разместить езидских беженцев в Армении и оказать им содействие в работе

Бакоян: мы готовы разместить езидских беженцев в Армении и оказать им содействие в работе

Сегодня кризисный центр беженцев посетил депутат Национального собрания Армении, представитель езидов Рустам Бакоян. По его оценкам, сейчас в ТЛЦ находятся 47 человек, относящихся к данной этноконфессиональной группе:


– Мы рассматриваем несколько вариантов дальнейшего развития событий. В частности, езидская община в Армении готова предоставить им жилье, помочь с трудоустройством. В нашей стране она очень сильна, и есть несколько предпринимателей, которые выразили готовность обеспечить этих людей рабочими местами в малом и крупном бизнесах.



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Фото: Александр КУШНЕР
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