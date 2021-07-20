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  2. Бах: отмена Олимпийских игр была бы самым простым решением, но такой вариант не рассматривался

Бах: отмена Олимпийских игр была бы самым простым решением, но такой вариант не рассматривался

Отмена Олимпиады в Токио была бы самым простым решением, однако в МОК не рассматривали такой вариант. Об этом в ходе сессии Международного олимпийского комитета заявил глава организации Томас Бах, пишет ТАСС.


«Отмeна была бы самым прoстым вариантом для нас: мы бы пoлучили страховую выплату и перешли к подготовкe к Играм 2024 года в Париже. Однако вариант отмены мы никогда не рассматривали, Международный олимпийский комитет никогда не бросает спортсменов таким образом», – сказал Томас Бах.

Олимпиада в Токио, сдвинутая на год из-за коронавируса, официально откроется 23 июля и продлится до 8 августа.
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Фото: РЕЙТЕР
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