Бах: более 80 процентов спортсменов будут вакцинированы на момент прибытия на Олимпиаду в Токио

«Сейчас уже 75 процентов спортсменов, которые приедут в Олимпийскую деревню, привиты от коронавируса или имеют такую возможность, – отметил Томас Бах. – Уверен, что этот показатель будет выше 80 процентов».
Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая в парламенте, заявил, что власти страны договорились с компанией Pfizer о бесплатном предоставлении вакцины от коронавируса для спортсменов из других стран.
Во время Олимпиады Япония планирует строго ограничить контакты спортсменов и членов делегаций с местным населением
МОК готов направить на Олимпиаду в Токио дополнительный медперсонал