Бабкину перевезли в военный госпиталь — состояние тяжелое

Близкие певицы решили перевезти ее из частной московской клиники, сообщает СтарХит.

Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь имени Вишневского. Что касается состояния артистки, то оно вызывает опасение у медиков, поскольку течение COVID-19 осложняется рядом других хронических заболеваний — гипертонией, проблемами с сердцем и щитовидной железой.

— Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2 апреля она на искусственной вентиляции легких — в горло вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд, — сообщил источник изданию.

Виной всему халатность самой певицы, которая, по слухам, почти две недели пыталась заниматься дома самолечением.